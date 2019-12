Sondaggi elettorali TP: inglesi meglio con Brexit per 50% degli italiani (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sondaggi elettorali TP: inglesi meglio con Brexit per 50% degli italiani Sondaggi elettorali TP – Nel corso della puntata di venerdì 20 dicembre 2019 di Coffee Break in onda su La7 sono stati presentati dal fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli i risultati del nostro Sondaggio elettorale. Questa settimana, oltre alle intenzioni di voto, è stata sondata l’opinione degli italiani su vari altri temi di attualità tra i quali: Brexit, la fiducia verso le banche dopo il caso della Banca Popolare di Bari e sulla posizione del Movimento 5 Stelle rispetto all’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti. Vediamo, prima gli altri, il grafico sulle intenzioni di voto. Fonte: Termometro Politico Anche questa settimana, come confermato da tutte le rilevazioni demoscopiche il primo partito risulta la Lega: il Sondaggio di Termometro ...

