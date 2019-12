Sondaggi elettorali EMG | la Lega perde un altro 0 | 8%

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019)EMG, laun0,8% Continua la discesa della, questa volta il partito di Salvini per idi EMG per Agoràil 0,8% andando al 31,2%. Non è però il resto del centrodestra ad approfittarne, se escludiamo il progresso di due decimi di Fratelli d’Italia, arrivato al 10,6%, visto che Forza Italia è ferma al 6,7% e Cambiamo! all’1%. Cresce invece di mezzo punto la compagine di governo, soprattutto grazie ai progressi dei due partiti principali, PD e Movimento 5 Stelle. Il primo cresce del 0,3% e va al 19,6%, il secondo sale del 0,4% andando al 16,1%. È invece in discesa Italia Viva, chedue decimi ed è al 2%. La Sinistra raggiunge il 2%. Al di fuori delle coalizioni Azione continua a crescere, questa volta del 0,3%, e si posiziona al 2,3%. In parte sottrae voti a +Europa, chelo 0,1% e ...

fanpage : Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: perde l'1,2% in due settimane, avanza Fdi - roccomarcel : Bene ma non benissimo. La #Meloni, un pezzetto alla volta, comincia a mangiarsi #Salvini. Del resto come partito di… - gioporce : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: perde l'1,2% in due settimane, avanza Fdi -