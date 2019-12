Sneakers | i modelli che raccontano la storia degli ultimi 50 anni

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Anche una scarpa può avere il potere di raccontare una generazione. E sì, gli50dipossono essere ripercorsi attraverso lepiù iconiche dei diversi decenni. Lo sa benissimo StockX, la piattaforma di reselling che permette di vendere e acquistare capi e accessori di streetwear, che in vista dello scoccare del 2020 ha deciso di sfogliare all'indietro i calendari, arrivando fino al 1970. Con un obiettivo ben chiaro: trovare le 5più significative dell'ultimo mezzo secolo didella moda e dei costumi. Semplice? No, affatto. Ma iselezionati lungo il percorso di questo viaggio nel tempo riescono a rappresentare il perfetto ponte tra sport e abbigliamento di strada, diventando vere e proprie pietre miliari del mondo «». Scopriamoli insieme preparando il fazzoletto per i momenti di nostalgia ...

SneakersCartel : Il pile è tornato, lunga vita al pile. Scopri quali modelli... - graffitishop : Il pile è tornato, lunga vita al pile. Scopri quali modelli stanno andando forte su Graffitishop, dal link in bio t… -