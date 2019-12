Sisma 2016 | 51 lingotti d’oro con i fondi per l’accoglienza | scoperta frode da 1 | 5

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un milione e mezzo di euro destinati all’accoglienza degli sfollati colpiti daldel centro Italia dell’ottobre, finiti nelle tasche di una struttura alberghiera, oggi fallita, e utilizzati per altro, tra cui l’acquisto di 51d’oro. È lamilionariadai finanzieri della tenenza di Camerino che fa luce sulle erogazioni di contributi derivanti dal terremoto di oltre tre anni fa. L’operazione, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio e dal Sostituto Procuratore Vincenzo Carusi, è stata denominata El Dorado e ha portato al sequestro preventivo di oltre un milione di euro, oltre a 19d’oro trovati nascosti all’interno di una botola, sotto al letto di uno degli indagati, per un valore complessivo di 200mila euro. Nel mirino della procura di Macerata è finita una società, composta da 5 ...

