Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Conclusa l’indagine “El Dorado” nei confronti di una struttura alberghiera della provincia di Macerata che, nel periodo dell’emergenza post-, ha offerto il servizio di accoglienza e gestione degli sfollati. La società aveva incassato dalla Regione Marche e dalla Prefettura di Macerata compensi per circa 1,5 milioni di euro, parte dei quali reinvestiti nell’acquisto di 51d’oro puro. Diciannove di questi sono stati ritrovatialdi uno degli indagati. L'articolo, 51d’oro con iper l’accoglienza:aldi un indagato. Il video del ritrovamento proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Sisma 2016, 51 lingotti d’oro con i fondi per l’accoglienza: nascosti sotto al letto di un indagato. Il video del r… - TutteLeNotizie : Sisma 2016, 51 lingotti d’oro con i fondi per l’accoglienza: nascosti sotto al letto di un… - TutteLeNotizie : Sisma 2016, 51 lingotti d’oro con i fondi per l’accoglienza: scoperta frode da 1,5 milioni… -