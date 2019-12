Simona Ventura | “Avevo paura di Corona | registravo i colloqui”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ospite de La Confessione,ha raccontato a Peter Gomez alcuni dettagli dei suoi incontri con Fabrizioa seguito dello scandalo Vallettopoli esploso nel 2007.a La Confessione Un anno prima dell’esplosione, l’ex giornalista sportiva aveva annunciato il divorzio dal suo manager storico Lele Mora e l’uscita dall’agenzia Lm Management. In quel periodo era assediata dai paparazzi dell’agenzia difino a quando il pm di Potenza, Henry John Woodcock, non l’ha convocata. Una situazione a cui lei non era abituata e un ambiente da cui era scioccata, ha raccontato. Difficile per lei capire cosa abbia portatoa perdere la testa. “Posso capire che i soldi che arrivavano erano talmente tanti, talmente “facili”, tra virgolette, che lui…“, ha detto mettendo tre puntini di sospensione alla fine della frase. Laha ...

