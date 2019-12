Simon and the Stars: oroscopo weekend (21-22 dicembre) a Vieni da me (Di venerdì 20 dicembre 2019) oroscopo weekend di Simon and the Stars a Vieni da me (21-22 dicembre) Dopo circa due settimane di assenza torna a Vieni da me Simon & The Stars con l’oroscopo del weekend, dal 21 al 22 dicembre, e i dodici segni dello zodiaco posizionati sui gradini della Scala delle Stelle. Si parte, come sempre, dalle ultime posizioni. Al dodicesimo posto il segno del Toro: periodo negativo per i nati sotto questo segno. Come se avesse preso un’onda rossa a arriva, quindi, molto stanco al weekend. Fa fatica a recuperare. Tra due giorni il Sole entra a favore. All’undicesimo posto il segno dell’Ariete: sono in una fase in cui le situazioni vanno troppo per le lunghe. Certe risposte non arrivano e ‘pazienza’ è una parola che non sopportano. A gennaio alcune cose si risolvono. Al decimo posto il segno dei Pesci: sono in crescita, il 2020 sarà il loro anno. ...

