Si Gonfia La Rete – Amrabat, l’agente rifiuta la prima offerta del Napoli e rilancia. La trattativa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Amrabat, l’agente rifiuta l’offerta e rilancia. La trattativa Ecco alcuni dettagli della trattativa per portare Sofyan Amrabat al Napoli il prossimo giugno. Giuntoli ha prima strappato il ‘sì’ del Verona, sulla base di 30 milioni di euro che comprendono anche il cartellino del difensore kosovaro Rrahamani (notizia anticipata ieri da Sky e che ha trovato conferme), e poi ha avviato una trattativa con l’agente del calciatore, Mohammed Sinouh. La notizia, sorprendente, è che l’agente dell’ex Feyenoord ha rifiutato la prima offerta del Napoli. Per ora, non sembra essere un problema riconducibile al celebre nodo dei diritti di immagine. l’agente di Amrabat non ha ritenuto congrua la prima offerta di ingaggio al calciatore e ha chiesto di più. Dopo il rilancio, ora si attende la replica di Giuntoli, la trattativa è entrata nel vivo. L’ultimo ‘sì’, che ancora manca, e poi, ...

