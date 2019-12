Si è dimesso Sabelli, il numero uno di Sport e Salute: "Con Spadafora sintonia mai nata" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il numero uno di Sport e Salute, Rocco Sabelli, ha comunicato al ministro dell’Economia Gualtieri le sue dimissioni. Lo apprende da fonti qualificate della società che ha rilevato la Coni servizi.Le dimissioni di Sabelli nascono da una “visione diversa della Riforma da quella originariamente prospettata” e dalla “convinzione che le modifiche alla governance proposte siano scaturite anche da una sintonia con l’attuale ministro Spadafora mai nata e, credo, difficilmente possibile in futuro per evidenti e sperimentate diversità di cultura, linguaggio e metodi”. Così Sabelli in una nota.

