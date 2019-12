Si dimette Roberto Rosso | assessore piemontese arrestato per ’ndrangheta «Pagò 8 mila

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ex candidato sindaco a Torino, oraregionale con Fratelli d’Italia, fu sottosegretario in due governi Berlusconi e parlamentare in 5 legislature. Meloni: «Fuori da FdI»

forzedellordine : - mocettast : RT @avimmaisacap: Cara @GiorgiaMeloni, con questo sono 2, in 2 giorni, gli esponenti di FdI nelle braccia della giustizia. Aspettiamo doman… - Simo07827689 : RT @avimmaisacap: Cara @GiorgiaMeloni, con questo sono 2, in 2 giorni, gli esponenti di FdI nelle braccia della giustizia. Aspettiamo doman… -