Si aggrava la posizione dell’ex presidente Evo Morales

it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il livello dello scontro politico in Bolivia continua ad alzarsi ed i procuratori della capitale La Paz hanno emesso un mandato di arresto nei confronti dell’exEvo, accusato di sedizione e terrorismo. Il ministro degli Interni Arturo Murillo aveva recentemente sporto denuncia nei confronti dell’uomo politico, che era stato accusato di essere dietro ai tumulti che hanno portato alla morte di 35 persone e che sono avvenuti prima e dopo che rassegnasse le proprie dimissioni. Secondo fonti governativeavrebbe ordinato ai suoi sostenitore di paralizzare le città del Paese nel tentativo di far dimettere il Capo di Stato ad interim Jeanine Añez, che gli era succeduta il 10 novembre. L’ex, che al momento si trova in Argentina, ha sempre negato le accuse nei suoi confronti ed ha sostenuto di essere stato vittima di un colpo di Stato. Una ...

