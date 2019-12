Sex toys, i giochi segreti degli italiani (Di venerdì 20 dicembre 2019) A parte il report annuale di Pornhub, le abitudini sessuali degli italiani emergono anche dal loro rapporto con i sex toys (qui ci sono quelli da regalare a Natale). In questo caso, a raccontare i risultati ci ha pensato Gleeden, che in occasione del World Orgasm Day previsto per sabato 21 dicembre, ha indagato per vedere quale ruolo giocano,nell'incredibile viaggio verso l'orgasmo, i dispositivi e gli accessori pensati apposta per il piacere tra gli utenti italiani del sito di incontri extraconiugali. Sex toys, le donne giocano di più Dallo studio di Gleeden emerge che tra gli infedeli italiani, il 71% ha utilizzato i sex toys almeno una volta nella vita, il 19% ammette di utilizzarne regolarmente e solo il 10% dichiara di non averli mai provati. Di questo 10% che sostiene di non aver mai usato sex toys, il 96% è costituito da uomini, che evidentemente sono ...

