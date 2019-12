Serie A | poker della Roma alla Fiorentina Montella verso l’esonero

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019)A,1-4.squadra di Fonseca al ‘Franchi’. Nuovo passo falso per la Viola cona rischio esonero. FIRENZE –A,1-4. Il 2019di Fonseca si chiude con una vittoria che consolida il quarto posto dei giallorossi. Quinto k.o., invece, in sei partite per la Viola. La panchina ditrabsempre di più. (LA CLASSIFICA)A,: risultato, marcatori e tabellino1-4 Marcatori: 19′ Dzeko (R), 21′ Kolarov (R), 34′ Badelj (F), 73′ Pellegrini Lo. (R), 88′ Zaniolo (R)(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola (83′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Vlahovic, Boateng K. (66′ Pedro) All.(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini G., ...

