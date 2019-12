Serie A, Fiorentina-Roma: la gara in esclusiva su Sky (Di venerdì 20 dicembre 2019) Archiviata Sampdoria-Juventus con la vittoria dei bianconeri, almeno momentaneamente in testa da soli, prosegue questa sera la 17esima giornata con una sfida davvero interessante: al Franchi si sfidano infatti Fiorentina e Roma. Per i padroni di casa, che mancano l’appuntamento con la vittoria, è un appuntamento importante per provare a confermare i progressi che si … L'articolo Serie A, Fiorentina-Roma: la gara in esclusiva su Sky

Leggi la notizia su calcioefinanza

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Serie Fiorentina