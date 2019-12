Sentono rumori provenire dalla camera da letto | moglie scopre…

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una sera come tante R. sta percorrendo la strada di casa: pensa alla cena che le avrà preparato il marito, pensa a sua figlia che invece trascorrerà la serata al cinema con gli amici e il bagno caldo che farà dopo cena. Dopo una lunga giornata di lavoro, tutto ciò che desidera è stare sola con suo marito e rilassarsi. Torna a casa e… Arrivata dinnanzi alla sua villetta, resta sorpresa quando vede la luce delladaaccesa e sente una voce di donna… Il suo cuore inizia a palpitare, la sta tradendo? Entra in casa avvertendo una sensazione di adrenalina mista a terrore. Non sa cosa troverà. Sale le scale molto lentamente, la voce della donna e quella di suo marito diventano sempre più distinta; le lacrime le coprono la vista… Apre la porta e… E trova suo marito e L., la sua migliore amica, intenti a fare un pacchetto regalo. Quando anche loro si accorgono ...

