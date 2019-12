SCUOLA Le prime vittime della storia sono i docenti

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il programma diè immenso, comandano i libri di testo e gli studentidisorientati. E non la studiano. Occorre una riscossa dei

CarloCalenda : Nella manovra ci sono poche cose buone, per esempio le prime risorse sulla sanità. Ma poco o nulla sulla scuola ed… - GigiFreeThought : @borghi_claudio No è come a scuola dove la maestra mette nelle prime file gli alunni che, poverini, si impegnano ma proprio non ci arrivano. - Gi0vanniSir : @_74Nicea_ @Bfc19092 Quelle le prime! Bisticciai col preside della scuola in modo brutto! Pretesi che si insegnasse… -