Scoppia bombola, un morto e 3 feriti

Unadi gas èta in un appartamento, a Mondragone (Caserta), provocando un incendio. Un uomo di 75 anni ècarbonizzato, altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'anziano era stato dimesso da poco da un ospedale per problemi di salute e forse per questo non è riuscito a fuggire in tempo.(Di venerdì 20 dicembre 2019)