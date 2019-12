Sconfitta in Coppa, per l’Accademia è di nuovo campionato (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è sosta per l’Accademia Volley Benevento. Ieri sera a Pontecagnano la squadra giallorossa è stata superata dalla Volley Project nella semifinale di ritorno valevole per la Coppa Campania. Dopo il successo al tie break dell’andata, le salernitane hanno bissato nuovamente il risultato imponendo un rotondo 3-0 alle beneventane al termine di una partita senza storia. 25-18, 25-17 e 25-15 sono i parziali di una partita in cui le padrone di casa hanno meritato ampiamente la vittoria, grazie ad un ritmo di gioco davvero forsennato e che non ha dato scampo all’Accademia, pur giunta a Pontecagnano con possibilità di qualificazione al turno successivo. Il risultato manda in finale Pontecagnano che si giocherà a gennaio il trofeo con la Volalto Caserta 2.0, vincitrice nell’altra semifinale ai danni del Pozzuoli. E sarà proprio la ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sconfitta Coppa