Sconcerti | Ronaldo | un atleta che ha trasformato i portoghesi da giocolieri in vincenti

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera, Marioscrive del gol dialla Sampdoria definendolo “il più bello che abbia visto in tanti anni di calcio. Non solo per l’elevazione di 71 centimetri, ma per aver trovato da fermo quell’elevazione ed essersi nello stesso tempo curvato per andare incontro al pallone”. Un gesto eccezionale che ribadisce il fatto che il portoghese sia un grande. “solo un grandepuò avere la forza di quel gesto tecnico. Spesso nel calcio si è portati a pensare che l’essere atleti tolga qualcosa alla qualità, all’astuzia. Perché il calcio è l’unico sport dove il fisico non è determinante, i giocatori più visti e immaginati sono uomini normali”. Forse è per questo, scrive, che Messi è più simpatico di, agli occhi dei tifosi, “perché è un classico, ha il fisico di tutti, forse qualcosa in meno.è già ...

