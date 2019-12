Scomparsa Samira | ufficiale la notizia sul marito | “Trovato qualcosa di importante”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A distanza di quasi due mesi dalladiEl Attar, ilMohamed è stato ufficialmente indagato per omicidio. La 43enne di origini marocchine è sparita nel nulla il 21 ottobre, quando era uscita per accompagnare la figlia all’asilo, a Stanghella, in provincia di Padova. Gli inquirenti avrebbero accantonato le altre ipotesi (tra cui l’allontanamento volontario, il sequestro di persona e l’incidente stradale) e iscritto sul registro degli indagati indagati ildella donna, Mohammed Barbri, con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Le indagini puntano dunque in una direzione precisa:sarebbe stata uccisa.L’uomo si è sempre dichiarato innocente, ma in questi due mesi la sua figura è stata ‘seguita’ dagli investigatori. Le continue liti trae ilcontinuavano da circa un anno ed erano note ai familiari, in ...

