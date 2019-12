Sci alpino, Vincent Kriechmayr vince il superG 2019 della Val Gardena condizionato dalla nebbia. 5° uno sfortunato Paris (Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo tre vittorie consecutive, vincent Kriechmayr ha messo fine all’egemonia della Norvegia sulla Saslong. L’austriaco ha conquistato la vittoria nel super-G della Val Gardena, centrando il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo ed il terzo in questa specialità. Va detto che è stata una gara totalmente falsata dalle numerose interruzioni per la nebbia con i primi atleti scesi addirittura alle 11.45 e quelli dal 20 in su addirittura quasi alle 15. Alla fine si è deciso comunque di portare al termine il super-G con Kriechmayr che è stato il più veloce, chiudendo con il tempo di 1’13”84. Norvegia beffata in quella che è ormai una pista di casa, con il secondo posto di Kjetil Jansrud, staccato solamente di cinque centesimi dal vincitore. Il veterano norvegese non ha sfruttato al massimo la tracciatura del proprio allenatore, che ha deciso per un super-G ...

