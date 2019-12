Sci alpino | superG Val Gardena 2019 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Prende il via il fine settimana sulle nevi delle Dolomiti per la Coppa del Mondo di sci-2020. Si inizia dalla Val, classico appuntamento pre-natalizio con la velocità del Circo Bianco. Oggi, alle ore 11.45 si parte con iligante sulla mitica pista Saslong, mentre domani toccherà alla discesa libera, prima che domenica e lunedì gli atleti si sposteranno in Val Badia. Dominik Paris corre in casa e proverà a vincere sulla neve che ben conoscer, ma i rivali non mancheranno. Il carabiniere di Merano se la dovrà vedere con una folta pattuglia di rivali decisamente agguerrita. I nomi, come spesso capita, sono i soliti, da Beat Feuz a Max Franz, da Vincent Kriechmayr a Aleksander Aamodt Kilde. IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport1 (210) e RaiSport, inda Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le ...

