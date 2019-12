Sci alpino, Pagelle 20 dicembre: Vincent Kriechmayr meglio di organizzatori e nebbia, Paris sfortunato, Jansrud spreca (Di venerdì 20 dicembre 2019) Dobbiamo essere sinceri: non è facile commentare una gara come questo SuperG della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 (clicca qui per la cronaca). La prova, che doveva iniziare alle ore 11.45, ha preso il via con 5 minuti di ritardo, prima di subire una serie di sospensioni per la (attesissima) nebbia. Alle ore 15.30, prima della discesa del numero 49, tutto è stato chiuso, concedendo la vittoria a Vincent Kriechmayr. Andiamo, quindi, a consegnare, per quanto possibile, le Pagelle di questa giornata sulla Saslong. LE Pagelle DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA Direzione gara 0: Inconcepibile e vergognoso il comportamento odierno. Andiamo con ordine. Le previsioni erano chiare e lampanti: attorno alle ore 12.00 avrebbero dominato il maltempo e la nebbia e così è stato, ampiamente. Primo errore, quindi, non anticipare alle ore 10.00 il via del SuperG. Quindi, ...

