Sci alpino | orari e tv Val Gardena e Alta Badia | programma e calendario completo del

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si avvicina il Natale, ma la Coppa del Mondo 2019-2020 di scinon va certo in vacanza. Saranno 4 giorni intensi, sia per il Circo Bianco al maschile sia al femminile. Gli uomini saranno impegnati in Valper un SuperG e una discesa, quindi domenica e lunedì toccherà alla Valper il classico gigante e un Parallelo. Le donne, invece, gareggeranno in Val d’Isere, con un supergigante e una combinata alpina. IN TV – Le gare di Coppa del Mondo di sci2019-2020 sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo bianco.COPPA DEL MONDO SCI2019-2020 Venerdì 20 dicembre ore 11.45 SuperG maschile Val– diretta su Eurosport1 (210) e Rai Sport (227 e 57 dgt) Sabato ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sci #Paris, la Coppa e quel tabù da sfatare - Gazzetta_it : #Sci #Paris, la Coppa e quel tabù da sfatare -