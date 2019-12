Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | Goggia e Brignone puntano alla vittoria anche in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Neve e vento permettendo, ladelfemminile di scifa tappa in Val d’Isere. Nel fine settimana sono in programma una discesa libera (sabato) ed una combinata alpina (domenica). Purtroppo le condizioni del meteo mettono in granderme gli organizzatori, visto che proprio oggi dovrebbe arrivare una fitta nevicata enella giornata di domenica c’è il forte rischio di avere neve e forte vento, fattori che avevano già portatocancellazione del gigante maschile la settimana precedente. La speranza è quella che si possa gareggiare regolarmente fin dal sabato, il giorno della discesa, che è uno di quelli che Sofiaha segnato con un circoletto rosso sul calendario. La bergamasca è reduce dal successo in super-G a St.Moritz e vuole la primain discesa libera della stagione, perchè l’obiettivo è quello di rimontare nella classifica ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci Discesa Val Gardena, in prova volano i norvegesi ma Paris c’è - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci Paris, la Coppa e quel tabù da sfatare -