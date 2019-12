Sci alpinismo, Coppa del Mondo 2019-2020: doppietta azzurra ad Aussois, Antonioli batte Eydallin. Murada 3a tra le donne (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giornata trionfale per l’Italia nella tappa di Aussois di Coppa del Mondo di sci alpinismo. Per gli azzurri è arrivata una doppietta a dir poco entusiasmante nella prova dedicata agli uomini Senior. Primo posto per Robert Antonioli e secondo per Matteo Eydallin. Completa il podio lo svizzero Werner Marti. Tra le donne Senior, invece, buona terza piazza per Giulia Murada, preceduta, nell’ordine, solo dalla francese Axelle Gachet Mollaret e dalla svizzera Marianne Fatton. E’ grande Italia anche nelle categorie giovanili: tra gli Espoirs Davide Magnini e Nicolò Ernesto Canclini fanno a loro volta primo e secondo. doppietta anche tra le donne con la già citata Murada che supera Mara Martini. Tra gli junior uomini si impone Matteo Sostizzo, mentre nel femminile trionfa Samantha Bertolina. Dunque, nel complesso il Bel Paese conquista il successo in ben cinque categorie su ...

