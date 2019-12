Sarno | in Consiglio comunale l’attacco di Anna la ‘pasionaria’

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Opposizione all’attacco ain ordine alla questione-tributi. “Mercoledì insono stati due i punti per i quali ho voluto che arrivasse la mia voce ai miei concittadini: l’esternalizzazione dei tributi e i debiti fuori bilancio. Non condivido il modus operandi del fare politica lanciandosi contro reciproche responsabilità. La politica è volta a dare risposte, a risolvere i problemi dei cittadini. Ho votato contro l’esternalizzazione della gestione dei tributi perché trovo che sia solo un espediente per tirare avanti sulla pelle e sulle tasche dei sarnesi”. CosìRobustelli, consiglierein quota opposizione, commenta quanto deciso dalla maggioranza nell’ultima assise. “Siamo in assenza di una politica tributaria, si naviga a vista. Quello che è mancato nella gestione dei ...

