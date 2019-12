Sara Del Mastro | la donna che sfregiò con l’acido l’ex | Nell’aula del tribunale lei

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “In aula lei rideva, o sogghignava, non lo so. Non l’ho guardata, mi sono messo di spalle apposta perché non volevo nemmeno vederla”. Sono le parole di Giuseppe Morgante, 30 anni, appena fuori dall’aula dia Busto Arsizio (Varese) dove il Gup ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata daDel, 38 anni, lache nel maggio scorso secondo l’accusa lo ha sfregiato con l’acido sotto casa sua a Legnano (Milano).A sorpresa la 38enne si è presentata in aula, il cappuccio tirato sul volto per non farsi fotografare. La benda sull’occhio offeso, la pelle ancora arrossata dall’impatto con il liquido corrosivo, Morgante è entrato nella medesima aula dopo un lungo sospiro, mentre la madre Maria Teresa, rimasta fuori come da prassi, ha detto: “Con che coraggio viene qui, noi non possiamo ...

