Sanremo, Romina stronca l’entusiasmo sull’ospitata con Al Bano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Se Al Bano sembra aver confermato la sua presenza a Sanremo come super ospite, dopo aver inizialmente tentennato sulla questione, la matassa degli interrogativi passa in mano a Romina Power. La cantante, raggiunta dai microfoni di Adnkronos, ha dato una risposta che congela l’entusiasmo intorno all’ipotesi che calchi l’Ariston con il Leone di Cellino. Romina Power a Sanremo? La risposta Romina Power al fianco di Al Bano a Sanremo 2020? L’interrogativo è d’obbligo, almeno a giudicare dalle parole della cantante dopo quanto dichiarato dal suo ex (che ha invece confermato la presenza in veste di super ospite). “Non so ancora se ci sarò“, ha detto l’artista statunitense all’agenzia di stampa, ricordando al pubblico l’appuntamento che la vedrà con il Leone di Cellino San Marco a Capodanno, nel corso della serata di Rai 1. Romina si è detta felice di aprire il suo 2020 al suo ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo Romina