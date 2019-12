Sanremo Giovani | la storia del programma che anticipa la musica di domani

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si è conclusa ieri sera la 13° edizione di, che ha decretato quali saranno i 5 cantanti che faranno parte delle Nuove Proposte nella prossima edizione del Festival di. Assieme a loro, anche 2 cantanti dell’Areae 1 proveniente dal formatYoung. Ilnel corso degli anni è stato un trampolino di lancio per tanti giganti della nostra. La prima edizione risale al 1993 Bisogna tornare indietro di 27 anni per trovare le origini di, il format satellite del grande Festival dellaItaliana. Prima di allora, spettava per lo più alla categoria Novità o Nuove proposte lanciare le nuove promesse. Da quell’anno, invece, si decise di creare questo spazio apposito, che da allorai volti dellaitaliana.Tutto questo già a partire dalla prima edizione, vinta da una giovane Giorgia con la canzone Nasceremo. ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… - repubblica : Sanremo, ecco il cast dei Giovani: c'è anche Leo Gassmann. Amadeus: 'Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere' [aggiorna… -