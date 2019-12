Sanremo Giovani | ecco gli 8 finalisti e c' è anche Leo Gassmann | figlio di Alessandro

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Leo(con Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami) sono i cinque artisti che stasera durante la trasmissionehanno conquistato un pass per l’Ariston. Esclusi nei duelli tv, Thomas, Reclame, Shari, Jefeo, Avincola.Ai cinque si aggiungono, da Area, Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio, dedicata a Taranto e alle vicende dell’ex Ilva) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male). Approda di diritto all’Aristonlassima Tecla Insolia, vincitrice diYoung.

