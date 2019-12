“Sanremo Giovani 2020” | standing ovation per Pippo Baudo | ecco cosa è successo VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’aria sanremese inizia ad essere sempre più intensa. Il palinsesto Rai ha trasmesso la serata di “Sanremo” dedicata alla selezione dei cantanti; quest’ultimi saranno presenti sul palco dell’Ariston nella categoria “nuove proposte”. A condurre la gara e a scaldare i motori di quello che sarà “Sanremo 2020”, è Amadeus. I cinque giudici scelti per la giuria televisiva, sono coloro che hanno presentato in passato il Festival, o comunque hanno un legame forte con la kermesse. Fra un’esibizione e l’altra Amadeus ha coinvolto il pubblico nel ricordo di alcuni eventi, particolari e memorabili dei giurati. All’appello non sono mancati Carlo Conti, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Piero Chiambretti e. E proprio per il conduttore più longevo del “clan” sanremese il momento televisivo ha ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… - IlContiAndrea : Il livello generale delle 8 Nuove Proposte di #SanremoGiovani è al di sotto delle aspettative perché poco corrispon… -