Sanremo Giovani 2020 | scelti gli 8 cantanti in gara | ecco chi sono

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Chidel Festival diGiovedì 19 dicembre, in prima serata su Rai Uno,statigli ottoche gareggeranno a. Ladedicata agli artisti emergenti è tornata al Festival dopo che lo scorso anno Claudio Baglioni l’ha relegata ad un’unica serata, che ha … L'articologli 8inchiproviene da Gossip e Tv.

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… - _emmaisart : RT @IlPaoloGiordano: Diciamo che Carlo Conti ha un bel precedente per Sanremo Giovani. Nella sua edizione c’erano insieme Gabbani, Mahmood,… -