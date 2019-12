«Sanremo Giovani 2020» | ecco le Nuove Proposte che vedremo all’Ariston

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Eugenio in Via Di GioiaTecla InsoliaFasmaLeo GassmanFadi Marco Sentieri Matteo FaustiniGabriella Martinelli e LulaIl pulmino rallenta, si ferma di fronte al Casinò die vede scendere la giuria televisiva direttamente sul tappeto rosso, illuminata dal flash dei fotografi. Sono cinque vecchie conoscenze del Festival: Antonella Clerici, Piero Chiambretti, Gigi D’Alessio, Carlo Conti e Pippo Baudo. Scortati dal padrone di casa Amadeus, con tanto di cappello da conducente sulla testa, i professionisti si preparano a votare i migliori dei diecidi, la sezione del Festival che, dopo essere stata ospitata all’interno del programma Italia Sì di Marco Liorni, si avvia all’atto finale, designando coloro che a febbraio calcheranno il palco del Teatro Ariston. https://twitter.com/Rai/status/1207761864337362951 Degli 842 talenti che hanno ...

