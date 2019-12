Sanremo Giovani 2019 | ecco i vincitori

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A distanza di un anno dall’edizione che ha proclamatoEinar e Mahmood, tornae annuncia i protagonisti della sezione Nuove Proposte di2020 Si è appena conclusa la 13° edizione televisiva del Concorso, in onda giovedì 19 dicembre, su Rai 1, Rai Radio2 e Rai Replay dal Teatro del Casinò. Amadeus supera la sua prima conduzione sanremese discretamente seppur con qualche aiutino. Può contare, infatti, su una super giuria composta da una magica cinquina. Parliamo di Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’alessio. Tutti ex conduttori della kermesse canora ad eccezione del cantautore napoletano, chiamato a sostituire Paolo Bonolis, impegnato nelle registrazioni di Avanti un altro, che partirà nel preserale di Canale 5 da gennaio. Questi grandi protagonisti del passato sanremese non solo ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… - permalosa01 : Partito sconosciuto nel 2018, vince Sanremo giovani, arriva secondo nel 2019 nei big, nel 2020 fa gli stadi. Se mi… -