Sanremo | Amadeus conferma | Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Continuo batti e ribatti di indiscrezioni circa il prossimo Festival di, in programma dal 4 all’8 febbraio. In mezzo a tante voci di corridoio, ora arriva anche unaufficiale: non soloci, ma parteciperà ale serate del festival. LadiIn chiusura diGiovani,si è sbottonato un po’ sul prossimo festival di. Dopo aver deciso i 22 cantanti in gara e i super ospiti,ora si sbottona anche su come verranno composte le serate del festival. La presenza diera già sicura da tempo, ma c’è ancora curiosità sul suo ruolo. Il manager ha escluso possa fare da co-conduttore, mane hato la partecipazione: “cile– dice il conduttore – sicuramente canterà, per il resto dovete aspettare“.La presenza del cantanteleè comunque già una ...

