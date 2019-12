Sanremo 2020 | Tiziano Ferro sarà all’Ariston per tutte le serate

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È arrivata finalmente l’ufficialità:e affiancherà Amadeus salendo sul palco pere 5 le. Al momento sembra chepresente in veste di co-conduttore e non, dunque, come ospite. L’indiscrezione circolava già da settimane, ma l’ufficialità è arrivata solo il 20 dicembre al termine delle selezioni diGiovani.: il ruolo diDa settimane ormai si rincorrevano i rumors sulla presenza diall’Ariston a febbraio. Nessuno però si sarebbe aspettato un ruolo così centrale per il cantante che presenzierà sul palco inle 5che porteranno all’elezione del vincitore. Quella di, come annunciato dall’organizzazione, nonuna singola ospitata ma non sono stati diffusi altri dettagli. Potrebbe ricoprire un ruolo di co-conduttore o potrebbe limitarsi ad ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - fanpage : Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ufficiale, sarà all'Ariston per tutte le cinque serate - trash_italiano : Tiziano Ferro, confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate -