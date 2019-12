Sanremo 2020, Tiziano Ferro: Amadeus ufficializza la sua presenza a tutte le serate del Festival (Di venerdì 20 dicembre 2019) Amadeus ha confermato che Tiziano Ferro sarà presente sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo Tiziano Ferro torna ad attirare l’attenzione del gossip, sul web da tempo non si fa che parlare della possibilità di vederlo alla prossima edizione del Festival di Sanremo nei panni di co-conduttore o ospite. Fino ad ora la notizia non era stata ancora confermata, ad ufficializzare la sua presenza sul palco dell’Ariston è stato però Amadeus. Il conduttore del festival della canzone italiana nel corso della finale di Sanremo Giovani ha svelato che il cantante non sarà presente ad una sola serata bensì a tutte e cinque. Quella di Tiziano Ferro sarà quindi una presenza importante e fissa durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ma quale sarà il suo ruolo? Sarà solo uno degli ospiti o affiancherà il conduttore nei panni di co-conduttore? Questo ...

