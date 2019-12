Sanremo 2020 news | Amadeus conferma | «Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di. Tantissime saranno le novità che i telespettatori avranno il piacere di scoprire durante le puntante di. Dopo aver scelto ieri sera, 19 dicembre 2019, gli otto giovani che si esibiranno sul palco dell’Ariston,ha comunicato delleveramente molto, ma molto interessanti. Il cantanteun ospite fisso della competizione canora. Una notizia che è piaciuta moltissimo agli appassionati del Festival, ma anche ai tanti sostenitori del musicista. Inoltre,si è lasciato sfuggire anche qualche piccola indiscrezione sulle donne che lo affiancheranno in questa nuova avventura. Leggi anche –>: presentatore e direttore artistico: arriva lasuNelle ultimo ore sono state tantissime lesu. ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - fanpage : Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ufficiale, sarà all'Ariston per tutte le cinque serate - IlContiAndrea : #TizianoFerro presente in tutte e cinque le serate del Festival di #Sanremo2020. Ma non sarà una co-conduzione. Ecc… -