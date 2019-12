Sanremo 2020 | i giovani in gara al Festival targato Amadeus

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si è conclusa la fase finale di2019, da cui sono usciti i nomi dei ragazzi inper le ‘Nuove proposte‘ al prossimodella Canzone italiana. 5 gli artisti emergenti che si sono aggiudicati un posto sul palco dell’Ariston, in aggiunta ai 2 vincitori di Areae alla vincitrice della scorsa edizione diYoung, per un totale di 8 concorrenti.: le 8 Nuove proposte Dopo l’annuncio disul completamento della rosa di big inal prossimodi, la finalissima di2019 ha definito i contorni della sezione ‘Nuove proposte’. Secondo l’esito della puntata conclusiva del 19 dicembre scorso, sono 5 gli artisti emergenti che calcheranno il palco dell’Ariston nella celebre kermesse: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri. Un parterre di talenti ...

