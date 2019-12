Sanremo 2020 | Fiorello a Mollica | Ci vediamo sul balconcino dell' Ariston

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 21 dicembre 2019) "Vincenzo, cisuldi" Cosìha salutato Vincenzonell'ultima puntata di Viva RaiPlay!, che ha concluso oggi - venerdì 20 dicembre 2019, dopo 18 appuntamenti - il suo primo (e immaginiamo unico) ciclo in live streaming. Dopo aver ringraziato l'animatore delpuppit, personaggio che ha ricevuto anche un redivivo Telegatto come Rivelazione del programma,si è avvicinato al "presidente" seduto in un'alao studio, microfono alla mano e battuta pronta."Mi è partita la sciabarabba!spacca!" sono stati alcuni dei suoi tormentoni. Ma le parti più belle sono state quelle 'a braccio', a sorpresa, col minimo intervento degli autori. Così come quando, in diretta,gli chiede un commento su Giorgino che gioca a tennis col campioncino Quinzi sul palco di Viva RaiPlay!, ilpuppit commenta con un "Momento ...

trash_italiano : Tiziano Ferro, confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate - rtl1025 : ?? #Sanremo2020, #TizianoFerro ci sarà tutte le sere ?? @TizianoFerro - fanpage : Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ufficiale, sarà all'Ariston per tutte le cinque serate -