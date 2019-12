Sanremo 2020 | ecco i nomi dei giovani in gara nella categoria delle Nuove Proposte

Leggi la notizia su domanipress

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Eugenio in via di Gioia, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri: sfida dopo sfida, il parterre” del Festival diè finalmente completo. Saranno questi cinque artisti a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston” durante la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio, dopo la serata di “2019” che ha visto esprimersi la Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus (e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gianmarco Mazzi), la Giuria Demoscopica, la Giuria Televisiva e il pubblico attraverso il Televoto. Ai cinque, si aggiungeranno i due vincitori provenienti da AreaGabriella Martinelli e Lula e Matteo Faustini, selezionati dalla Commissione Musicale, mentre ...

