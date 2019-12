Sanremo 2020 | date | cantanti | canzoni | ospiti e tutto quello che c' è da sapere

Leggi la notizia su today

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dal 4 all'8 febbraio il Teatro Ariston ospita la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al timone Amadeus

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - fanpage : Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ufficiale, sarà all'Ariston per tutte le cinque serate - MarioManca : #Sanremo2020, Amadeus: «#TizianoFerro? Ci sarà tutte e cinque le sere» -