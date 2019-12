Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Prendo spunto dalla trasmissione Ottoemezzo su La7 del 17 dicembre 2019, dove ho ascoltato le parole di Diego Della Valle che ha fatto un appello pubblico agli imprenditori italiani perché si mobilitassero nel sociale per aiutare chi ha bisogno. Ottima cosa, ma io resto enormementeto di questa “invasione” deinel– in particolare quella sanitaria. Ma andiamo con ordine. Poniamo che, come in molte realtà già accade, le aziende continuino a investire quote di stipendio, e di loro contributo, per assicurare ad esempio una assistenza sanitaria integrativa con altre aziende private, in questo caso assicurative. Le aziende scaricano la spesa che sostengono, le assicurazioni sono contente, il cittadino paga la quota di sua spettanza per l’assicurazione privata e quella pubblica (il gabbato) e il Sistema Sanitario piano piano viene smantellato dalla ...

Noovyis : (Sanità, l’invasione dei privati nel campo dell’assistenza mi preoccupa. Ecco la mia proposta) Playhitmusic - - ZenatiDavide : #Blog #Politica #DiegoDellaValle #Sanità #SanitàPubblica Sanità, l’invasione dei privati nel campo dell’assistenza… - Italia_Notizie : Sanità, l’invasione dei privati nel campo dell’assistenza mi preoccupa. Ecco la mia proposta -