Sanità | da settembre 2020 abolito il superticket di 10 euro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Approvata l’abolizione delsanitario: dal 1°sarà cancellato il balzello dei 10sulle impegnative mediche. Questo è il risultato del lavoro e della costanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Il Ministro Speranza contro le diseguaglianze Speranza si era ripromesso ed aveva promesso ai cittadini di giungere al superamento di suddettoche, secondo quanto riporta lo stesso ministro: “Non consente a troppi cittadini di accedere al servizio sanitario” ed aggiunge: “al Consiglio dei Ministri abbiamo scritto per la prima volta che ilè sbagliato, produce diseguaglianze e quindi ci impegniamo a superarlo“. Il Ministro della Salute ed il Presidente del Consiglio hanno comunicato che per la riduzione delsono stati stanziati circa 160 milioni nel. Cos’è ilIlsanitario ...

