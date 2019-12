San Giorgio del Sannio | arriva il Natale solidale di “Dolcemente… insieme”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSandel(Bn) – “Se scegli noi, scegli il sociale. Scegli, Lucia, Antonella, Pamela, Luigi, Elisabetta, Eugenia, Vincenzo … Siamo in via Cerza a Sandel(nei pressi di piazza Risorgimento) fino alla Befana. Il tuo aiuto per noi è fondamentale e, in cambio, riceverai qualità e soprattutto tanto Amore, tante idee per i tuoi regali natalizi, scatole di bontà e il merito di aver contribuito ad un progetto serio di grande qualità. DOLCEMENTE…INSIEME… SI PUO’ FARE”. E’ l’invito che la presidente dell’associazione onlus “Dolcemente” Carmen Creca rivolge alla vigilia dela tutti coloro che ancora non hanno acquistato un regalo “speciale”, realizzato e confezionato con amore dai ragazzi diversamente abili. “L’associazione – dice la presidente Creca – è nata due anni fa ed è ormai divenuta una realtà consolidata. Per ...

