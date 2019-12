Samba, Romolo e Angel: chi sono gli eroi civili premiati da Mattarella (Di venerdì 20 dicembre 2019) Romolo ha 84 anni e ogni giorno percorre 60 km per accompagnare un bimbo cieco a scuola. Angel di anni ne ha 20 e ha salvato un bambino che stava precipitando dal balcone di casa. Samba è l’eroe che ha disarmato l’attentatore in stazione a Milano. sono loro, insieme ad altri 29, i cittadini scelti da Sergio Mattarella per essersi distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente32 onorificenze al Merito della Repubblica italiana, storie di cittadini normali che hanno compiuto cose straordinarie. Tra loro, appunto, ci sono anche Samba, Romolo e Angel.Samba Diagne è un ...

