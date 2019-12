Salvini in aereo e la foto con il dito medio | la reazione dei social

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In poche ore, quello che sembrava un episodio di contestazione nei confronti del leader della Lega si è rivelato essere un semplice scatto da condividere con gli amici, a cui era rivolto – ironicamente – anche il gestaccio. Ma la vera storia poco importa, tanto nel mondo della politica (lo stesso Matteoha condiviso ladelin, gettando la ragazza in pasto ai leoni da tastiera) quanto in quello dei, dove l’immagine è diventata virale e in poche ore è stata abilmente modificata per far comparire di fianco all’ex ministro, di volta in volta, personaggi politici o del mondo dello spettacolo.e ilsuiDagli ex alleati a quelli attuali: c’è posto per tutti su quell’, di fianco al segretario della Lega. Persino Giorgia Meloni – braccio destro diin tutte le campagne elettorali ...

giornalettismo : Quella foto del #ditomedio mostrato a un #Salvini dormiente in aereo è, senz'altro, sbagliata. Ma a fare la morale… - LegaSalvini : SALVINI SI ADDORMENTA IN AEREO E LA RAGAZZA GLI FA IL DITO MEDIO - Agenzia_Ansa : Posta foto mentre fa il dito medio a #Salvini che dorme sull'aereo. Lui la rilancia su #Twitter e attacca: 'Poi mag… -