Salvini | “Di Maio pensa che io sia un delinquente che merita 15 anni di carcere È senza

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Matteotorna sul caso della nave Gregoretti, per cui pesa su di lui un'indagine per sequestro di persona. Reato per cui sono previsti 15di. Commentando la vicenda, l'ex ministro dell'Interno non perde l'occasione per attaccare l'ex alleato di governo, Luigi Di, che ha affermato che il suo partito voterà a favore dell'autorizzazione a procedere. "Io sarei peggio di uno stupratore: per lo stupro la pena è di 12, per il sequestro glisono 15. A me dispiace quando ci sono persone che perdono l’onore. È chiaro che per non litigare con il Pd loro si rimangiano tutto quello che avevano detto e fatto".

