Salvini: accertata per la Procura di Catania la riconducibilità sul caso Gregoretti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella richiesta di archiviazione il Procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro indica la riconducibilità accertata di Matteo Salvini su caso Gregoretti. Il Tribunale dei Ministri chiede l’autorizzazione a procedere “La riconducibilità al Ministro dell’Interno Salvini della decisione di trattenere i migranti su nave Gregoretti per il periodo in contestazione, e quantomeno sino al 30 luglio, … L'articolo Salvini: accertata per la Procura di Catania la riconducibilità sul caso Gregoretti proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini accertata